В России зафиксирована минимальная за последние 24 года рождаемость

В 2023 году, по предварительным данным Росстата, в России родились 1,264 млн детей. Это худший результат с 1999 года, когда после дефолта рождаемость составила всего 1,214 млн человек.

Предварительные данные опубликованы на сайте Росстата. Статистика учитывает регионы, входившие в состав РФ на начало 2022 года. По сравнению с 2022 годом спад рождаемости в стране составил 3%, по сравнению с 2021-м — 9,5%.

Худший с точки зрения демографии год для России – 1999 год, когда после дефолта родились 1,214 млн детей. Однако, как объяснил Forbes бывший советник демографических расчетов Росстата Алексей Ракша, данные 1999 года не учитывали число родившихся в Чечне и Крыму.

По оценке специалиста, показатели 2023 года примерно сопоставимы с антирекордом в новейшей истории России.

При этом, по данным Росстата, картина рождаемости в стране может быть еще хуже. Высокий вариант прогноза ожидает 1,2645 млн детей, рожденных в 2024 году. Низкий — всего 1,158 млн детей.

Первое уточнение данных за 2023 год должно состояться в марте этого года, а окончательные данные о естественном движении в РФ в прошлом году ведомство подведет в июне.

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