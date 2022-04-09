Финансовый аналитик назвал главные причины укрепления рубля

Аналитик в сфере финансов обозначил главные причины укрепления российской национальной валюты. Доллар и евро сейчас торгуются на уровнях прошлого года, но вскоре могут существенно подорожать после частичного снятия ограничений на операции с валютой.

О факторах роста российского рубля по отношению к доллару и евро рассказал агентству «РИА Новости» профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

По мнению эксперта, одной из причин укрепления рубля стал низкий спрос населения на валюту вследствие ограничений со стороны Центрального банка России на ее покупку. В начале марта регулятор ввел комиссию в 30% на приобретение долларов, евро и фунтов стерлингов, но затем снизил ее до 12%, а с 11 апреля и вовсе отменил.

Еще одним фактором роста рубля Шибанов назвал продажу валютной выручки российскими экспортерами. Банк России обязал их продавать 80% своей выручки в валюте. Также причиной укрепления российской национальной валюты является ограничение инвестиционного спроса в РФ.

Эксперт назвал положение рубля устойчивым, а колебания в диапазоне 80-90 рублей за доллар США могут сохраняться в ближайшее время. Однако есть факторы, которые могут ослабить рубль, например, ограничений на российский экспорт, отметил Шибанов.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock