Курс доллара на Мосбирже достиг 96 рублей, евро – 106 рублей

Курсы доллара США и евро на Мосбирже достигли 96 и 106 рублей соответственно. Рубль падает на фоне планов Минфина купить валюту на 41 млрд рублей в августе. Эксперты считают, что рубль сильно перепродан.

Курс доллара США в ходе торгов 4 августа превышал 96 рублей. По актуальным на момент публикации данным, рубль отыграл позиции – курс упал до 95 рублей.

Евро на Мосбирже также подорожал. В моменте курс поднимался выше 106 рублей, на момент публикации он составляет 105,92 рубля.

Рубль теряет позиции на фоне планов Минфина. 3 августа министерство объявило, что в августе в рамках бюджетного правила купит валюту на 40,5 млрд рублей.

В «БКС Экспресс» считают, что рубль критически перепродан и не отражает макропараметров государства.

«По нашим неизменным оценкам, доллару и в июле нечего было делать выше 90. Но в текущий момент на курс негативно действуют ослабленные регуляторные ограничения, и рубль падает на годовое дно», – отмечают эксперты.

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