«Русагро» планирует выкупить российский бизнес финской Valio

Компания «Русагро» рассматривает возможность покупки российского бизнеса финского концерна Valio, который решил уйти из России. Возможная сделка сделает «Русагро» владельцем завода в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т. продукции в год.

На заводе производят плавленый сыр Oltermanni и Viola. Также речь может идти о покупке прав на марку Viola, но без связки с Valio, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Русагро» в результате сделки получит доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в области плавленых сыров, отмечает глава Streda Consulting Алексей Груздев. Он полагает, что компания может поставлять сырье для производства с других своих площадок.

В начале марта Valio Group сообщила о прекращении работы в России. Спустя несколько дней российское подразделение концерна ООО «Валио» объявило, что продолжит операционную деятельность. Чистая прибыль ООО «Валио» выросла в 2021 году более чем на 29%, до 320,5 млн рублей, выручка — почти на 9%, до 8,1 млрд рублей.

В 2008 году Valio инвестировала в строительство завода €50 млн. На заводе производили плавленые сыры, твердые сыры и сливочное масло. Первое время сырье завозили из Финляндии, но со временем компания перешла на российских поставщиков.

«Русагро» является одним из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции. Его основной владелец — экс-сенатор Вадим Мошкович. В марте он попал под санкции Евросоюза и вышел из совета директоров группы.

Ранее сообщалось, что власти РФ работают над сохранением компаний, иностранные собственники которых решили уйти с российского рынка. Владельцам таких компаний предлагается либо возобновить свою деятельность в стране, либо продать свою долю.

В ответ на массовый уход иностранных компаний правительство разработало законопроект, который позволит перехватить в них управление. Внешнее управление в таких компаниях предлагается передавать ВЭБ.РФ и Агентству по страхованию вкладов. Затем эти компании будут проданы на торгах российским собственникам.

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