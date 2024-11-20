В Госдуме рассказали о предложении русифицировать S.T.A.L.K.E.R. 2

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, ранее заявивший о возможном запрете S.T.A.L.K.E.R. 2 в России, рассказал, что украинскую игру предлагают русифицировать и выпустить на VK Play. Пост об этом он опубликовал в Telegram.

«Многие подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. Было даже предложение очистить ее от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО», — отметил депутат.

Он добавил, что реализовать это предложение лучше после «первого патча», которым разработчики исправят основные ошибки.

Горелкин отметил, что в игре, которая вышла 20 ноября, «русофобского контента пока не нашли», однако «обнаружили кучу багов». «Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной», — написал он.

Ранее депутат заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 «имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России», указав, что это будет связано не только с тем, что «разработчики видеоигры поддерживают ВСУ». «Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — пообещал Горелкин.

В пресс-службе Роскомнадзора, комментируя слова депутата, отметили, что регулятор может ограничить доступ к украинской игре на основании соответствующего судебного решения, однако пока оно не поступало.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица, созданный украинской студией GSC Game World. Игру анонсировали еще в 2010 году, но ее релиз неоднократно переносился, в том числе из-за российской военной спецоперации на Украине. В 2022 году Роскомнадзор заблокировал сайт S.T.A.L.K.E.R. 2, поскольку на нем было размещено обращение разработчиков, которые осудили спецоперацию.