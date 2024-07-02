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Объявившая об объединении с Wildberries группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Группа Russ объявила о покупке оператора «Транспортная Реклама» в Новосибирске. По итогам сделки доля компании на рынке наружной рекламы Новосибирска составит около 20%.

Объявившая об объединении с Wildberries группа Russ купила новосибирского оператора наружной рекламы
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«Сделка позволит развить наше присутствие в Новосибирске, улучшит нашу адресную программу и увеличит ассортимент предлагаемого рекламного инвентаря», — сообщила директор Russ по продажам в регионах Александра Синявская, слова которой цитирует Telegram-канал группы Russ.

По словам Синявской, Russ продолжает расширять региональное присутствие.

Сумма сделки и ее параметры не приводятся.

Весной 2024 года ГК купила операторов наружной рекламы «Восток-Медиа», «Билборд-68» и «Компания СТА». В июне Russ сообщила о выходе на рынок наружной рекламы Калининграда. 

Согласно данным Rusprofile, новосибирское ООО «Транспортная Реклама» основано в декабре 2016 года. Среднесписочная численность сотрудников в 2023 году составляла 6 человек. Выручка по итогам прошлого года составила 23 млн рублей, увеличившись на 121%, чистая прибыль — 633 тыс. рублей (рост на 126%).

По состоянию на 9 апреля 2024 года 100% «Транспортной Рекламы» принадлежало Павлу Телегину. Он также является генеральным директором и учредителем ООО «Группа Компаний "Реклама Онлайн"» и учредителем ООО «Метролидер» (основной вид деятельности в обеих компаниях — деятельность рекламных агентств).

  • 18 июня маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Группа Russ заявили об объединении для создания «новейшей цифровой торговой платформы». Объединенную компанию возглавит Татьяна Бакальчук.
  • Одной из целей объединения Wildberries и Russ, по данным источников РБК, называлось создание платежной системы «в обход SWIFT» для рублевых расчетов по всему миру. Опрошенные RB.RU эксперты ранее предположили, что маркетплейс планирует усилить присутствия в офлайн-каналах и включиться в борьбу за рекламный рынок с Ozon и другими игроками.

Фото на обложке: Unsplash

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