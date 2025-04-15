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Минтранс сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Прямые авиарейсы между Москвой и столицей Абхазии Сухумом начнутся с 3 мая, первый такой рейс из Москвы в Сухум осуществит авиакомпания «ЮВТ аэро», говорится в сообщении Минтранса, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Минтранс сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
  1. Новости

«По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум.

На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково–Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», — следует из сообщения Минтранса.

В ведомстве отметили, что прямые регулярные авиарейсы восстанавливаются спустя более чем три десятилетия перерыва. В настоящее время Минтранс проводит работу по увеличению частоты рейсов и подключению к выполнению маршрута новых авиакомпаний.

  • Ранее российские авиакомпании iFly и Nordstar получили от Росавиации допуски на осуществление авиарейсов из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии Сухум. iFly получила разрешение на осуществление 14 еженедельных рейсов из Москвы в Сухум, Nordstar — 7 еженедельных рейсов. Nordstar также разрешено осуществлять три рейса в неделю из Красноярска в Сухум.
  • До этого первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая. Кириенко уточнил, что с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом.
  • В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.

Фото на обложке: Freepik

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