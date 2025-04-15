Минтранс сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
Анастасия Коссаковская
Прямые авиарейсы между Москвой и столицей Абхазии Сухумом начнутся с 3 мая, первый такой рейс из Москвы в Сухум осуществит авиакомпания «ЮВТ аэро», говорится в сообщении Минтранса, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Минтранс сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию
https://rb.ru/news/russia-avia-abkhazia/
- Новости
«По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум.
На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково–Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», — следует из сообщения Минтранса.
В ведомстве отметили, что прямые регулярные авиарейсы восстанавливаются спустя более чем три десятилетия перерыва. В настоящее время Минтранс проводит работу по увеличению частоты рейсов и подключению к выполнению маршрута новых авиакомпаний.
- Ранее российские авиакомпании iFly и Nordstar получили от Росавиации допуски на осуществление авиарейсов из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии Сухум. iFly получила разрешение на осуществление 14 еженедельных рейсов из Москвы в Сухум, Nordstar — 7 еженедельных рейсов. Nordstar также разрешено осуществлять три рейса в неделю из Красноярска в Сухум.
- До этого первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что авиасообщение между Россией и Абхазией будет возобновлено с 1 мая. Кириенко уточнил, что с 1 мая также планируется начать движение скоростного электропоезда между поселком Сириус в Краснодарском крае и Сухумом.
- В начале февраля сухумский аэропорт принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Полет выполнила «ЮВТ аэро», рейс был совершен из Внуково.
Фото на обложке: Freepik
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Как управлять командой»
- 1 Рост зарубежного туризма за год достиг почти 30% По данным о совершенных в первом квартале покупках авиабилетов 14 апреля 16:33
- 2 iFly и Nordstar получили допуски на осуществление рейсов в Абхазию Еженедельно обе компании смогут осуществлять 21 рейс из Москвы 11 апреля 22:04
- 3 Авиакомпании будут использовать более вместительные судна в случае дефицита мест Такая практика применяется уже долгие годы, отметили в Минтрансе 11 апреля 20:15
- 4 Турпоток в новом летнем сезоне увеличится на 3,6 млн поездок Ожидается, что россияне с мая по сентябрь совершат 48 млн поездок 11 апреля 19:01