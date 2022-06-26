В ночь с воскресенья на понедельник у России истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. Из-за невозможности выплат обязательств по причине санкций в стране фактически может быть зафиксирован дефолт.
Как пишет Bloomberg, Россия «находится в нескольких часах от дефолта». Агентство отмечает, что это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года. О дефолте не будет объявлено официально, однако будет зафиксирован «факт невыполнения обязательств».
«Рынок столкнется с уникальным сценарием неплатежеспособного заемщика, у которого есть желание и ресурсы заплатить, но он не может», — подчеркивает издание.
В конце мая Минфин США не стал продлевать лицензию, которая позволяла держателям российских суверенных облигаций получать платежи за обслуживание и погашение этих бумаг. Срок лицензии истек 25 мая, после чего лондонский Citibank отказался выполнять функции платежного агентства по долларовым бондам России.
Эти функции были переданы Национальному расчетному депозитарию, который в начале этого месяца оказался под санкциями Евросоюза. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад подталкивает Россию к «искусственному дефолту», а министр финансов Антон Силуанов назвал «фарсом» создание преград для обслуживания госдолга страны.
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