В ночь с воскресенья на понедельник у России истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. Из-за невозможности выплат обязательств по причине санкций в стране фактически может быть зафиксирован дефолт.

Как пишет Bloomberg, Россия «находится в нескольких часах от дефолта». Агентство отмечает, что это будет первый дефолт страны по внешнему долгу с 1918 года. О дефолте не будет объявлено официально, однако будет зафиксирован «факт невыполнения обязательств».

«Рынок столкнется с уникальным сценарием неплатежеспособного заемщика, у которого есть желание и ресурсы заплатить, но он не может», — подчеркивает издание.

В конце мая Минфин США не стал продлевать лицензию, которая позволяла держателям российских суверенных облигаций получать платежи за обслуживание и погашение этих бумаг. Срок лицензии истек 25 мая, после чего лондонский Citibank отказался выполнять функции платежного агентства по долларовым бондам России.

Эти функции были переданы Национальному расчетному депозитарию, который в начале этого месяца оказался под санкциями Евросоюза. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад подталкивает Россию к «искусственному дефолту», а министр финансов Антон Силуанов назвал «фарсом» создание преград для обслуживания госдолга страны.