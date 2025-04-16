Мишустин рассказал о конкурсе для вузов по разработке самообучающихся нейросетей

«Уже стартовал новый отбор исследовательских центров. Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Чтобы, как подчеркивал президент, на равных участвовать в мировой гонке по его созданию. Ждем от наших новаторов достойных результатов», — сказал премьер-министр.

Победители конкурса смогут рассчитывать на господдержку в размере 4,5 млрд рублей и сроком на два года при условии софинансирования проектов частными компаниями-партнерами в размере 30% от суммы выделенного гранта.

Ранее «Яндекс» запустил новое направление программы «Охота за ошибками», связанное с генеративными нейросетями. Компания выплатит до 1 млн рублей за поиск уязвимостей в YandexART, YandexGPT и сопутствующей инфраструктуре.

Фото на обложке: Deemerwha studio / Shutterstock / FOTODOM