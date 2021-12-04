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Россия и Индия задумываются о совместном освоении Луны

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российский посол в Индии Николай Кудашев, рассказал, что Россия и Индия обсуждают различные совместные проекты в области космонавтики, в том числе — в области освоения Луны.

Россия и Индия задумываются о совместном освоении Луны

«Многие задумываются над тем, чтобы сообща осваивать Луну, это тоже в повестке дня наших обменов. Мы в какой-то форме — это еще предстоит обсудить профессионально — подумываем над созданием космических станций», — передает ТАСС слова посла.

Как отмечает Кудашев, конкретных проектов еще нет, но Индия уже использует российский опыт в своих миссиях «Чандраян» и «Гаганьян».

«Чандраян» — индийская автоматическая станция по исследованию Луны. В настоящий момент в разработке находится программа «Чандраян-4» по отправке лунохода и посадочного модуля для исследования Южного полюса Луны в 2024 году.

«Гаганьян» — проект пилотируемого космического корабля Индии, который в ближайшие годы должен отправиться на орбиту Земли.

По словам российского посла в Индии, страны-партнеры обсуждают не только поставки двигателей, но и ведут речь о совместных двигателестроении, развитии ракет-носителей и создании спутников.

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Фото: Pexels

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