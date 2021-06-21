Названо точное количество находящихся под санкциями российских компаний

Аналитики «Контур.Призмы» подсчитали точное количество российских компаний, прямо или косвенно находящихся под иностранными санкциями. Большинство этих предприятий занимаются оптовой торговлей, научными разработками и предоставлением финансовых услуг.

В исследование «Контур.Призмы» попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

Под первичные санкции попали 1475 юридических лиц – те, в отношении которых ограничения введены напрямую. Но фактически такие санкции распространяются еще на 3128 компаний.

«Это объясняется правилом 50%. Если физическому или юридическому лицу принадлежит более половины доли в компании, то последняя автоматически подпадает под санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках», – объяснили аналитики сервиса.

Правило работает и в отношении организаций, чьи владельцы имеют в ней долю более 50% суммарно, но находятся под иностранными санкциями. Таким образом, учитывая оба правила, общее количество находящихся под ограничениями российских компаний составляет 14194.

14% попавших в список компаний занимаются оптовой торговлей (за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), 8% – научными разработками, 6,9% – предоставлением финансовых услуг, 3,4% – деятельностью, связанной с воздушным и космическим транспортом. Санкции, ввиду их цели ограничить внешнеэкономическую деятельность юрлица, распространяются на компании, которые оперируют на международном рынке, пояснили в «Контур.Призме».

Большинство попавших под санкции юридических лиц зарегистрированы в Москве и Московской области – 566, Севастополе и Республике Крым – 240, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 161.

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