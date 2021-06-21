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Названо точное количество находящихся под санкциями российских компаний

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики «Контур.Призмы» подсчитали точное количество российских компаний, прямо или косвенно находящихся под иностранными санкциями. Большинство этих предприятий занимаются оптовой торговлей, научными разработками и предоставлением финансовых услуг.

Названо точное количество находящихся под санкциями российских компаний

В исследование «Контур.Призмы» попали компании, которые включены в глобальные санкционные списки, в том числе США и Евросоюза.

Под первичные санкции попали 1475 юридических лиц – те, в отношении которых ограничения введены напрямую. Но фактически такие санкции распространяются еще на 3128 компаний.

«Это объясняется правилом 50%. Если физическому или юридическому лицу принадлежит более половины доли в компании, то последняя автоматически подпадает под санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках», – объяснили аналитики сервиса.

Правило работает и в отношении организаций, чьи владельцы имеют в ней долю более 50% суммарно, но находятся под иностранными санкциями. Таким образом, учитывая оба правила, общее количество находящихся под ограничениями российских компаний составляет 14194.

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14% попавших в список компаний занимаются оптовой торговлей (за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), 8% – научными разработками, 6,9% – предоставлением финансовых услуг, 3,4% – деятельностью, связанной с воздушным и космическим транспортом. Санкции, ввиду их цели ограничить внешнеэкономическую деятельность юрлица, распространяются на компании, которые оперируют на международном рынке, пояснили в «Контур.Призме».

Большинство попавших под санкции юридических лиц зарегистрированы в Москве и Московской области – 566, Севастополе и Республике Крым – 240, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 161.

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Фото: Depositphotos.com

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