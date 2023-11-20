Аукционные дома России объединились для проведения «русских торгов» вместо Christie’s и Sotheby’s

Российские аукционные дома объединились в холдинг для проведения «русских торгов», от которых отказались крупнейшие представители рынка – Christie’s и Sotheby’s. На данный момент в холдинге три дома, первые торги пройдут 3 декабря.
Петербургский и Московский аукционные дома, а также аукционный дом Клуба коллекционеров графики объединились в холдинг. Он займется проведением так называемых русских торгов, от которых отказались Christie’s и Sotheby’s. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Первые организованные холдингом торги пройдут 3 декабря на Bidspirit, будет выставлено собрание совокупной оценочной стоимостью в 500 млн рублей. Это в частности произведения Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина, Николая Рериха.
Крупнейшие представители аукционного рынка – дома Christie’s и Sotheby’s – отказались от проведения торгов по продаже предметов русского искусства весной 2022 года.
Фото на обложке: Stock Studio 4477 /
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