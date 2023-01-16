Россия может ввести безвизовый режим с 12 странами, среди которых Мексика, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и другие. На данный момент российский паспорт дает возможность посетить без визы 118 стран.

О ведении переговоров о создании безвизового режима между Россией и 12 странами рассказали в МИД РФ. Эти страны: Мексика, Малайзия, Замбия, Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия, Барбадос, Содружество Багамских Островов.

По данным МИД РФ, на данный момент в Россию могут въехать без визы граждане 60 государств. Согласно последнему отчету британской компании Henley & Partners, российский паспорт занимает 49 строчку в рейтинге паспортов мира и позволяет его обладателю посетить без визы 118 стран.

В начале текущего года Киргизия объявила о смягчении визового режима для иностранных инвесторов, в том числе из России. Теперь за инвестиции в экономику государства суммой $230 тыс. можно получить визу на 10 лет.

За неполный 2022 год Испания втрое увеличила выдачу виз россиянам. Число выданных «шенгенов» почти достигло 109 тыс., в то время как многие европейские государства и вовсе прекратили оформлять россиянам визы.

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