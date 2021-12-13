Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить российский COVID-сертификат

Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами, смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
После возвращения в страну россияне, сделавшие прививку за границей Спутником V или вакцинами иностранного производства, смогут получить сертификат сроком на шесть месяцев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Для этого им будет необходимо сдать соответствующий анализ на антитела.
При этом Голивоква подчеркнула, что Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если эти переговоры увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: insta_photos /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В пандемию заключать сделки с крупным бизнесом стало труднее. Как ускорить процесс?
- 2 Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
- 3 Как креативная экономика переживала пандемию и что ждет ее дальше
- 4 Как вакцинация поможет победить коронавирус?
- 5 Детские лагеря в условиях пандемии: как обеспечить ребёнку безопасный отдых
ВОЗМОЖНОСТИ
13 декабря 2021
13 декабря 2021