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Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить российский COVID-сертификат

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Россияне, которые привились за рубежом иностранными вакцинами, смогут получить российский COVID-сертификат сроком на полгода после сдачи теста на антитела, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить российский COVID-сертификат

После возвращения в страну россияне, сделавшие прививку за границей Спутником V или вакцинами иностранного производства, смогут получить сертификат сроком на шесть месяцев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Для этого им будет необходимо сдать соответствующий анализ на антитела.

При этом Голивоква подчеркнула, что Россия продолжает переговоры с ЕС о взаимном признании сертификатов. Если эти переговоры увенчаются успехом, иностранные сертификаты будут применяться в РФ наряду с российскими.

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Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

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