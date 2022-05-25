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Росстат впервые за год заметил дефляцию — за неделю цены упали на 0,02%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России впервые с прошлого года заметили дефляцию, то есть снижение цен. За последнюю неделю они упали на 0,02%. Официальная инфляция в годовом выражении снижается вторую неделю подряд.

Росстат впервые за год заметил дефляцию — за неделю цены упали на 0,02%

Среди наиболее подешевевших товаров Росстат отметил огурцы, которые упали в цене почти на 10%, капусту и помидоры. Если не брать в расчет продовольственные товары, то дефляция затронула в том числе бытовую технику. Смартфоны, например, подешевели на 1,5%.

В Минэкономразвития факт дефляции связали со спадом потребительской активности – после начала военной операции на Украине россияне закупались впрок, тем самым разгоняя цены, теперь спрос стабилизировался.

Инфляция в России снижается вторую неделю подряд. Учитывая снижение цен на неделе с 14 по 20 мая, в годовом выражении она составляет 17,51%, за 14 дней упав на 0,18%.

Последний раз дефляция в России была зафиксирована на неделе в августе 2021 года – тогда цены упали на 0,01% – а перед этим только в сентябре 2020 года, когда товары подешевели ввиду сезонного фактора.

Фото на обложке: Denys Kurbatov / Shutterstock

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