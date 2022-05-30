В России создали фонд «Компас» — национальный аналог Greenpeace

В России появился собственный национальный Greenpeace. Экологический фонд получил название «Компас» – авторы проекта уверены, что он будет связующим звеном между властями и гражданскими инициативами.
О создании национального экологического фонда «Компас» рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ Дмитрия Кобылкина.
Создатели фонда уверены, что его работа пойдет на пользу экологии в России, а сам фонд будет связывать авторов гражданских инициатив с властями. «Компас» в том числе будет заниматься экологическим просвещением и разработкой научно-технологических проектов.
Попечительский совет фонда еще не сформирован. В него планируют войти глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.
В апреле российское отделение Greenpeace и Фонда охраны дикой природы (WWF) попросили проверить на соответствие статусу иноагентов. С заявлением об этом к министерству юстиции обратились представители РЭО (Российское экологическое общество).
Фото на обложке: Dima Zel /
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