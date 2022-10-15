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Число компаний в российских офшорах увеличилось почти вдвое с начала года

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На фоне усиления санкций с начала 2022 года в специальные административные районы (САР) России переехали 49 международных компаний с российскими корнями. На конец сентября в САР зарегистрировано 106 компаний и один фонд.

Число компаний в российских офшорах увеличилось почти вдвое с начала года

Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития. Количество резидентов, пополнивших САР с января по сентябрь этого года, на 81% больше числа компаний, переехавших в российские офшоры в 2021 году — 27.

Специальные административные районы — территории с льготным налогообложением, созданные в 2018 году для репатриации бизнеса и защиты иностранных предприятий с российскими корнями от санкций. Они расположены на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

В Минэкономразвития уточнили, что основной юрисдикцией, откуда компании переезжают в российские офшоры, является Кипр.

Управляющая компания САР на острове Русский — «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Как рассказал ее директор департамента сопровождения САР Павел Шейка, сейчас в приморском офшоре зарегистрировано 11 предприятий. Число резидентов с начала года выросло более чем в два раза.

Среди крупнейших участников САР: «Интеррос Капитал», структуры Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), ПАО «Полюс». По словам Шейки, ведется работа по регистрации еще 17 предприятий.

Фото: dugwy39 / Shutterstock

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