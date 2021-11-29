Доходы работающих россиян упали почти на 20% к допандемийному уровню

Аналитики Высшей школы экономики оценили потери доходов от пандемии индивидуальных предпринимателей, самозанятых, занятых у частных лиц в 18%. Для наемных сотрудников пандемия прошла практически незамеченной. Доля же социальных выплат в реальных доходах населения выросла до рекордных за последние годы 23,1%.

В некорпоративном сегменте экономики во втором квартале года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на исследование экспертов школы.

На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Поэтому именно падение трудовых доходов этой группы россиян тянет вниз реальные денежные доходы населения,

Официальных данных об уровне доходов некорпоративного сектора нет. Росстат не публикует отдельные цифры о среднем трудовом доходе от занятости, которые не связаны с наемным трудом в организациях.

По данным Росстата, в корпоративном секторе реальная зарплата по итогам прошлого года выросла на 3,8%. За январь—август 2021 года реальные зарплаты увеличились на 3% к тому же периоду 2020 года.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что занятость в малом бизнесе, которая может быть выражена в разных организационных формах, в том числе ИП или самозанятость, сосредоточена в основном в секторе услуг. Неудивительно, что доходы в этом секторе чувствительны к последствиям пандемии, таким как отказ граждан от услуг в сфере развлечений, общепита, спорта и т.д. из-за санитарно-эпидемиологических ограничений.

При этом корпоративный сектор получает стабильные заказы от государства или от иностранных партнеров, подчеркнул Сафонов. Все это, по его словам, и обусловливает разную динамику зарплат в корпоративном и некорпоративном секторах.

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