В ОЭЗ «Технополис "Москва"» эксперты обсудят перспективы российской космической индустрии

Евгения Хрисанфова
15 апреля в рамках проекта «ТехноКлуб» состоится дискуссия о современном состоянии и перспективах космической индустрии в России. Участие бесплатное, необходима регистрация.
В ОЭЗ «Технополис "Москва"» эксперты обсудят перспективы российской космической индустрииЕвгения Хрисанфова
Эксперты обсудят:
- какое место занимает Россия в сфере освоения космоса;
- какие существуют тренды в российской космической отрасли;
- как российская микроэлектроника помогает индустрии;
- где учатся специалисты в области космоса;
- насколько бизнес готов к новым проблемам и требованиям;
- как развиваются частные инвестиции в этой сфере.
В качестве спикеров выступят:
- Виктор Кривопусков, президент Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД);
- Иван Косенков, старший проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково»;
- Олег Мансуров, генеральный директор компании Success Rockets;
- Морис Гафаров, директор проектно-технологического комплекса АО «Ангстрем», и другие.
Мероприятие пройдет в 18:00 в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис ’’Москва’’». Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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