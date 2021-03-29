Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

В ОЭЗ «Технополис "Москва"» эксперты обсудят перспективы российской космической индустрии

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 апреля в рамках проекта «ТехноКлуб» состоится дискуссия о современном состоянии и перспективах космической индустрии в России. Участие бесплатное, необходима регистрация.

В ОЭЗ «Технополис "Москва"» эксперты обсудят перспективы российской космической индустрии

Эксперты обсудят:

  • какое место занимает Россия в сфере освоения космоса;
  • какие существуют тренды в российской космической отрасли;
  • как российская микроэлектроника помогает индустрии;
  • где учатся специалисты в области космоса;
  • насколько бизнес готов к новым проблемам и требованиям;
  • как развиваются частные инвестиции в этой сфере.

В качестве спикеров выступят:

  • Виктор Кривопусков, президент Международной ассоциации участников космической деятельности (МАКД);
  • Иван Косенков, старший проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково»;
  • Олег Мансуров, генеральный директор компании Success Rockets;
  • Морис Гафаров, директор проектно-технологического комплекса АО «Ангстрем», и другие.

Мероприятие пройдет в 18:00 в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис ’’Москва’’». Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

31 марта 2021

Yakutia2World — акселератор для предпринимателей Якутии

Все ВОЗМОЖНОСТИ