15 апреля в рамках проекта «ТехноКлуб» состоится дискуссия о современном состоянии и перспективах космической индустрии в России. Участие бесплатное, необходима регистрация.

В ОЭЗ «Технополис "Москва"» эксперты обсудят перспективы российской космической индустрии