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Российский магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на смартфоны

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский магазин приложений RuStore, который обещала вскоре представить VK, собираются сделать обязательным для предустановки на смартфоны. Требование подкрепят законом – его разрабатывает Минцифры.

Российский магазин приложений RuStore обяжут предустанавливать на смартфоны

О разработке федерального закона, который обяжет производителей смартфонов предустанавливать на них российский магазин приложений RuStore, узнал «Коммерсант». Документ подготовило Минцифры и уже внесло на рассмотрение в правительство. Требование коснется всех «технически сложных устройств».

RuStore разрабатывает группа VK. Компания обещала представить его 25 мая. Магазин приложений российской разработки может стать аналогом зарубежных Google Play, App Store и других в условиях санкционных ограничений и возможной приостановки их функционирования на территории России. Отмечается, что RuStore будет открыт для зарубежных разработчиков и не будет представлять собой «государственный магазин приложений». 

В RuStore в первую очередь будут добавлены приложения VK, «Яндекса», «Сбера», «Ростелекома» и других крупных технологических компаний России – все они входят в экспертный совет, который работает над стратегией работы RuStore.

После начала военной операции на Украине из магазинов Google Play и App Store пропали приложения нескольких российских организаций, в частности банков, в отношении которых западные страны ввели санкции.

Фото на обложке: ANGHI / Shutterstock

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