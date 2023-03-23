RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в 6 раз до конца 2023 года

Магазин приложений RuStore снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения. До конца 2023 года на оборот до 1 млн рублей с каждого продукта будет действовать комиссия от 0,9 до 3,35%, говорится в сообщении VK.

Сумма комиссии будет зависеть от способа оплаты пользователем. При этом отмечается, что чаще всего пользователи платят банковскими картами — комиссия по таким платежам составит 2,5%. Таким образом, комиссия будет снижена в 6 раз — ранее она составляла 15%.

Сниженная комиссия будет доступна тем разработчикам, которые подключили платежный SDK RuStore для приема платежей за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Условия распространяются на доход от каждого продукта до 1 млн рублей с момента начала программы.

Если до конца 2023 года сумма платежей превысит 1 млн рублей, то комиссия на дальнейшие платежи вернется к 15%, а для продуктов в категории «Медиа» составит 10%.

RuStore запустил монетизацию внутри приложений в августе 2022 года. В феврале 2023 года стор вышел из бета-версии и открыл доступ иностранным разработчикам.

Разработку RuStore ведет VK при поддержке Минцифры.

Фото на обложке: VK