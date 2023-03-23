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RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в 6 раз до конца 2023 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Магазин приложений RuStore снизил комиссию для российских разработчиков за встроенные покупки, подписки или платные приложения. До конца 2023 года на оборот до 1 млн рублей с каждого продукта будет действовать комиссия от 0,9 до 3,35%, говорится в сообщении VK.

RuStore снизил комиссию за монетизацию приложений в 6 раз до конца 2023 года

Сумма комиссии будет зависеть от способа оплаты пользователем. При этом отмечается, что чаще всего пользователи платят банковскими картами — комиссия по таким платежам составит 2,5%. Таким образом, комиссия будет снижена в 6 раз — ранее она составляла 15%.

Сниженная комиссия будет доступна тем разработчикам, которые подключили платежный SDK RuStore для приема платежей за встроенные покупки, подписки или платные приложения. Условия распространяются на доход от каждого продукта до 1 млн рублей с момента начала программы.

Если до конца 2023 года сумма платежей превысит 1 млн рублей, то комиссия на дальнейшие платежи вернется к 15%, а для продуктов в категории «Медиа» составит 10%. 

RuStore запустил монетизацию внутри приложений в августе 2022 года. В феврале 2023 года стор вышел из бета-версии и открыл доступ иностранным разработчикам.

Разработку RuStore ведет VK при поддержке Минцифры.

Фото на обложке: VK

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