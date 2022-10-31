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RuStore добавил выпадающие подсказки в поиск и научился распознавать запросы с опечатками

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчики российского магазина приложений RuStore обновили поиск. Теперь он распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток, и выдает пользователям выпадающие подсказки. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе VK (один из основных разработчиков стора).

RuStore добавил выпадающие подсказки в поиск и научился распознавать запросы с опечатками

Пользователи получат выпадающие подсказки на этапе введения запроса, если поиск распознал конкретное приложение. Также в обновленном сервисе сохраняется история — пять последних запросов пользователя. 

Поиск работает на базе технологий VK.

Также был изменен дизайн списка приложений — появились кнопки для моментальной установки или скачивания обновлений.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Магазин работает с устройствами на Android. В RuStore есть порядка 2,3 тыс. приложений от 1300 компаний-разработчиков. Сам стор установили 2,7 млн раз, а число скачиваний с момента запуска составило почти 6 млн.

В середине октября магазин предоставил разработчикам приложений возможность анализировать свои доходы и получать обратную связь от покупателей. В сентябре — публиковать продукты не только юридическим лицам, но и физическим. 

Фото на обложке: VK

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