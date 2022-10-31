Разработчики российского магазина приложений RuStore обновили поиск. Теперь он распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток, и выдает пользователям выпадающие подсказки. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе VK (один из основных разработчиков стора).

RuStore добавил выпадающие подсказки в поиск и научился распознавать запросы с опечатками