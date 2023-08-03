RuStore открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV

Магазин приложений RuStore расширяет присутствие на разных платформах, открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android, говорится в сообщении VK (ведет разработку RuStore).

Публикация доступна в консоли — разработчики могут загружать продукты как в сборке для мобильных устройств, так и для телевизоров.

Пользователи смогут использовать на своих телевизорах стриминговые сервисы, приложения ТВ-каналов и игры. Помимо развлекательного контента появятся сервисы для работы, например программы для проведения видеоконференций.

В мае 2023 года RuStore анонсировал выход версии для телевизоров на базе Android в рамках Российского интернет-форума. Первые телевизопы с предустановленным RuStore появились в продаже на российском рынке уже этим летом.

RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года, тогда же стор открыл консоль для иностранных разработчиков. В конце июля площадка разрешила иностранным издателям публиковать платные приложения и сервисы.

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