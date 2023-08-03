Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

RuStore открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Магазин приложений RuStore расширяет присутствие на разных платформах, открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android, говорится в сообщении VK (ведет разработку RuStore).

RuStore открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV

Публикация доступна в консоли — разработчики могут загружать продукты как в сборке для мобильных устройств, так и для телевизоров.

Пользователи смогут использовать на своих телевизорах стриминговые сервисы, приложения ТВ-каналов и игры. Помимо развлекательного контента появятся сервисы для работы, например программы для проведения видеоконференций.

В мае 2023 года RuStore анонсировал выход версии для телевизоров на базе Android в рамках Российского интернет-форума. Первые телевизопы с предустановленным RuStore появились в продаже на российском рынке уже этим летом.

RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года, тогда же стор открыл консоль для иностранных разработчиков. В конце июля площадка разрешила иностранным издателям публиковать платные приложения и сервисы.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
  2. 2 Приложение «Юнистрим» пропало из Google Play
  3. 3 Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play
  4. 4 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
  5. 5 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

07 августа 2023

Начни игру

Все ВОЗМОЖНОСТИ