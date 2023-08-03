RuStore открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV

Магазин приложений RuStore расширяет присутствие на разных платформах, открыл разработчикам доступ для публикации сервисов и игр для Smart TV на базе Android, говорится в сообщении VK (ведет разработку RuStore).
Публикация доступна в консоли — разработчики могут загружать продукты как в сборке для мобильных устройств, так и для телевизоров.
Пользователи смогут использовать на своих телевизорах стриминговые сервисы, приложения ТВ-каналов и игры. Помимо развлекательного контента появятся сервисы для работы, например программы для проведения видеоконференций.
В мае 2023 года RuStore анонсировал выход версии для телевизоров на базе Android в рамках Российского интернет-форума. Первые телевизопы с предустановленным RuStore появились в продаже на российском рынке уже этим летом.
RuStore завершил бета-тестирование в феврале 2023 года, тогда же стор открыл консоль для иностранных разработчиков. В конце июля площадка разрешила иностранным издателям публиковать платные приложения и сервисы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
- 2 Приложение «Юнистрим» пропало из Google Play
- 3 Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play
- 4 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
- 5 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2023
07 августа 2023
07 августа 2023