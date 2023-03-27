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Пользователи RuStore смогут вручную проверять устройства на наличие вирусов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут вручную проверить собственные устройства на наличие вирусов, а также самостоятельно отключать проверку в профиле стора. Об этом говорится в сообщении VK, которая ведет разработку RuStore.

Пользователи RuStore смогут вручную проверять устройства на наличие вирусов

В стор интегрировали технологии «Лаборатории Касперского» (ЛК). Еще в мае 2022 года VK сообщала, что ЛК будет проверять приложения на отсутствие вредоносного кода — для пользователей это бесплатно.

Пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии стора в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы.

Пользователь может сам решить, как поступить с опасным приложением — удалить его или оставить. Если угроз не обнаружено, поступит уведомление об этом.

Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Для этого не запрашиваются избыточные разрешения и не анализируются личные данные пользователей. Функциональность доступна, начиная с версии RuStore 1.3.10 (166).

Российский магазин приложений RuStore завершил режим бета-тестирования в феврале.

Фото на обложке: VK

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