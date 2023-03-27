Пользователи RuStore смогут вручную проверять устройства на наличие вирусов

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут вручную проверить собственные устройства на наличие вирусов, а также самостоятельно отключать проверку в профиле стора. Об этом говорится в сообщении VK, которая ведет разработку RuStore.
В стор интегрировали технологии «Лаборатории Касперского» (ЛК). Еще в мае 2022 года VK сообщала, что ЛК будет проверять приложения на отсутствие вредоносного кода — для пользователей это бесплатно.
Пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии стора в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы.
Пользователь может сам решить, как поступить с опасным приложением — удалить его или оставить. Если угроз не обнаружено, поступит уведомление об этом.
Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Для этого не запрашиваются избыточные разрешения и не анализируются личные данные пользователей. Функциональность доступна, начиная с версии RuStore 1.3.10 (166).
Российский магазин приложений RuStore завершил режим бета-тестирования в феврале.
Фото на обложке: VK
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