Rutube: информация о блокировке в Турции не соответствует действительности
Видеохостинг Rutube выступил с опровержением новостей в СМИ о блокировке на территории Турции. Ранее турецкий регулятор ВТК и российские Telegram-каналы заявили о закрытии доступа к сервису из-за «рекламы запрещенных в стране азартных игр».
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«Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает», — цитируют «РИА Новости» пресс-службу Rutube.
По данным сервиса, замедление работы или иные затруднения с доступом к видео «могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров» домашнего интернета и услуг сотовой связи.
В 2024 году видеохостинг ввел несколько обновлений:
- С 1 декабря сервис запустил собственный телеканал с информационно-развлекательным контентом,
- А в осенью сделал доступными донаты для блогеров (до этого донатить авторам на Rutube можно было только при помощи сторонних сервисов).
В марте 2025 года хостинг также разрешил публиковать контент китайским блогерам.
Фото на обложке: Telegram-канал Rutube
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