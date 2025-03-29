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Rutube: информация о блокировке в Турции не соответствует действительности

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Видеохостинг Rutube выступил с опровержением новостей в СМИ о блокировке на территории Турции. Ранее турецкий регулятор ВТК и российские Telegram-каналы заявили о закрытии доступа к сервису из-за «рекламы запрещенных в стране азартных игр».

Rutube: информация о блокировке в Турции не соответствует действительности
  1. Новости

«Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает», — цитируют «РИА Новости» пресс-службу Rutube.

По данным сервиса, замедление работы или иные затруднения с доступом к видео «могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров» домашнего интернета и услуг сотовой связи.

В 2024 году видеохостинг ввел несколько обновлений:

В марте 2025 года хостинг также разрешил публиковать контент китайским блогерам.

Фото на обложке: Telegram-канал Rutube

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