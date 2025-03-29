Видеохостинг Rutube выступил с опровержением новостей в СМИ о блокировке на территории Турции. Ранее турецкий регулятор ВТК и российские Telegram-каналы заявили о закрытии доступа к сервису из-за «рекламы запрещенных в стране азартных игр».

Rutube: информация о блокировке в Турции не соответствует действительности

https://rb.ru/news/rutube-turc/

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