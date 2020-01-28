РВК рассказала об инвестициях своих фондов в 2019 году

Российская венчурная компания (РВК) подвела итоги инвестиционной деятельности в 2019 году. Совокупный объем фондов с участием капитала РВК вырос на 32% и достиг 64,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

В прошлом году фонды с участием капитала РВК одобрили инвестиции 24 компаниям на сумму 1,4 млрд рублей, включая шесть проектов НТИ на сумму 573 млн рублей. За 2019 год состоялось 24 выхода фондов РВК из портфельных компаний на общую сумму 2,3 млрд рублей, что на 35% выше показателя 2018 года (1,7 млрд рублей).

В частности, в июне Huawei стала владельцем технологий и части команды российского разработчика «Вокорд». Источники «Ведомостей» сообщали, что сумма сделки составила $40-50 млн.

Еще одна крупная сделка произошла в конце 2019 года: фонд Terra VC продал контрольную долю (51%) в разработчике микропроцессорных и микроконтроллерных ядер Syntacore компании Yadro. По данным источника «Ъ», оценка всей Syntacore составила $20 млн.

В настоящее время портфель фондов РВК насчитывает 180 компаний. При этом инвестиции от фондов РВК на начало 2020 года получили 270 компаний.

Всего в портфель фондов РВК входит 29 венчурных фондов.

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