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РЖД приглашает стартапы Дальнего Востока запустить совместный проект

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Программа «Стартап-депо» пройдёт в четырёх городах Дальневосточного округа: Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке с 25 ноября по 10 декабря. Участники смогут презентовать свой проект, разработанный для инфраструктуры Дальневосточной железной дороги, и заключить контракт с ОАО «РЖД».

РЖД приглашает стартапы Дальнего Востока запустить совместный проект

Для участия в программе, созданной совместно с компанией YellowRockets и Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ), приглашают предпринимателей, разработчиков и тех, чей проект находится на стадии идеи.

 Участников «Стартап-депо» ждут:

  •  экспертные консультации по упаковке и запуску разработок для инфраструктуры РЖД;
  • помощь в составлении технико-экономического обоснования под требования РЖД;
  • образовательные мероприятия;
  • испытания разработок на полигонах компании.

После участникам предстоит презентовать свои проекты и возможности их внедрения на Дальневосточной железной дороге топ-менеджерам и главным инженерам ДВЖД.

Чтобы успеть за мировым трендом, российским корпорациям надо усилить работу с разработчиками, научными коллективами, стартапами и корпорациями. Мы ищем инновационные решения, которые позволят ОАО “РЖД” быть эффективнее.
Алексей Хворостов, главный инженер ДВЖД

Также в рамках программы пройдет хакатон по улучшения сервисов РЖД 11–13 декабря. К участию приглашают разработчиков, продакт-менеджеров, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов.

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

 Регистрация на мероприятие на сайте.

Фото на обложке: dovapi/Depositphotos

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