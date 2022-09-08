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S7 Airlines и «Яндекс» запустили совместную подписку

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

S7 Airlines и «Яндекс» запустили совместную подписку. Ее придется оплачивать в дополнение к основным подпискам компаний. Пользователи получат различные преференции, например, им будут начислять мили за поездки в такси.

S7 Airlines и «Яндекс» запустили совместную подписку

О запуске подписки S7 Airlines рассказала в своем канале в Telegram.

Подписчики смогут раньше других участвовать в распродажах авиакомпании, бесплатно выбирать место в самолете, получать мили за продление подписки и поездки в такси – 25 миль за поездку стоимостью 500 рублей.

За покупку билетов S7 Airlines подписчикам будут начислять баллы «Яндекс.Плюса». Кроме того, им откроют доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.Музыку», кэшбеку баллами в различных сервисах «Яндекса».

Совместную подписку S7 Airlines и «Яндекса» нужно оплачивать в дополнение к существующим. Один месяц пользования обойдется в 199 рублей.

По собственным данным, число подписчиков «Яндекс.Плюса» составляет около 13 млн.

Фото на обложке: alexfan32 / Shutterstock

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