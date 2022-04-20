Ушедшие из России западные компании продолжают платить зарплату почти 200 тыс. человек в стране — FT

Financial Times подсчитала, что как минимум 188 тыс. человек продолжают получать зарплату от западных компаний, ушедших из России. Больше половины этого числа приходится на сотрудников McDonald's и Renault.
Минимальная зарплата в 12,5 тыс. рублей — небольшие деньги для предприятий, отмечает газета. Однако с учетом затягивающейся спецоперации, растущих трудностей с переводом денег в Россию из-за границы и имиджевых потерь компании будут вынуждены начать увольнять своих работников, уверена FT.
Московские власти ранее оценили число потенциальных безработных в столице из-за ухода или приостановки деятельности зарубежных компаний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, лишиться работы могут порядка 200 тыс. сотрудников.
RB.RU также ведет список наиболее известных брендов, которые приостановили или полностью прекратили работу в России.
Фото на обложке: Pexels
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