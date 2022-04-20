Financial Times подсчитала, что как минимум 188 тыс. человек продолжают получать зарплату от западных компаний, ушедших из России. Больше половины этого числа приходится на сотрудников McDonald's и Renault.

Ушедшие из России западные компании продолжают платить зарплату почти 200 тыс. человек в стране — FT