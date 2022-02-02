Майнеры устроили распродажу оборудования для добычи криптовалют после доклада ЦБ

Майнеры в России начали активно распродавать оборудования для добычи криптовалют после предложения Центрального банка (ЦБ) запретить в стране майнинг и оборот цифровых активов. Количество объявлений о продаже оборудования для майнинга в январе 2022 года выросло, а спрос на него, наоборот, снизился.

После предложения ЦБ запретить криптовалюты в России фиксируется рост предложений о продаже оборудование для их майнинга, а также снижение спроса на такое оборудование, сообщил РБК со ссылкой на данные онлайн-сервисов объявлений.

Основным оборудованием для майнинга криптовалют являются видеокарты и ASIC (application-specific integrated circuit, микросхема, которая распространена в оборудовании для майнинга). По данным представителя одной из площадок:

Количество объявлений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года, спрос на них сократился на 4%, а средний чек покупки снизился на 8% до 24 тыс. рублей. Так, видеокарту GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще, но после инициативы ЦБ интерес к этому товару снизился на 10% по сравнению с неделей до доклада. Видеокарту GTX 960 предлагали на 6% чаще (спрос -9%), а GTX 970 — на 5% чаще (спрос -21%);

Число объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос на них снизился на 9% по сравнению с декабрем, а за неделю после доклада — на 15% по сравнению с 12-19 января. Средняя стоимость майнинговой фермы составляла 555,45 тыс. рублей;

Количество объявлений о продаже ASIC увеличилось на 17%, а искали ее на 27% реже. После 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада. Средний чек на этот товар составил 241,83 тыс. рублей.

Сервисы «Объявления ВКонтакте» и «Юла» в январе зафиксировали увеличение числа объявлений по продажей оборудования для добычи криптовалюты на 3% по сравнению с декабрем 2021 года и на 100% по сравнению с январем 2020 года. Количество объявлений о продаже майнинговых ферм ASIC Antminer за месяц не изменилось, а за год выросло на 80%.

Однако на этих площадках также вырос и спрос на оборудование для майнинга. Так, в январе он увеличился в 1,5 раза по сравнению с декабрем. Чаще на 46% пользователи стали искать видеокарты — на продукцию NVIDIA спрос вырос на 55%, на Radeon — почти на треть.

На Ozon продажи товаров для майнинга выросли на 51% по сравнению с предыдущем месяцем.

На Wildberries с 20 по 26 января вользователи заказали в 5,5 раза больше видеокарт, чем за тот же период 2021 года. Маркетплейс не ожидает значительного изменения спроса на видеокарты, процессоры и модули памяти, поскольку помимо майнинга это оборудование активно используется любителями компьютерных игр, специалистами в области монтажа и обработки фото- и видеоконтента.

Банк России 20 января 2022 года предложил запретить в России оборот криптовалют и майнинг из-за рисков, которые, по мнению регулятора, они несут для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности. Однако Минфин выступил против инициативые ЦБ, предложив вместо запрета регулировать криптовалюты. Правительство утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют 28 января.

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