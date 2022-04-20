«Сбер» и VK обсуждают продажу «Кухни на районе» крупнейшему петербургскому сервису доставки

Совместное предприятие «Сбера» и VK — «O2O-холдинг» — обсуждает продажу «Кухни на районе» крупнейшему петербургскому сервису доставки еды «2 Берега» с доплатой на развитие.

По словам источников Forbes, «O2O-холдинг» рассматривает вариант бесплатной передачи «Кухни на районе» сервису «2 Берега» с доплатой на ее развитие. Еще один собеседник говорит, что на «Кухню на районе» есть три-четыре покупателя, и о доплате речи не идет.

Еще одним из претендентов на покупку актива называют петербургский сервис доставки «Dostaевский».

Предложение доплаты за развитие «Кухни на районе» может быть результатом антикризисных мер внутри «O2O-холдинга» и перестановок в команде, что отражается на сервисах по доставке, считает принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко. Так, 18 апреля стало известно, что сервис экспресс-доставки еды «Самокат» с середины марта приостановил работу в 15 небольших городах. Компания уходит из-за недостаточной эффективности бизнеса.

Сервис «Кухня на районе» был ориентирован на Москву, бизнес-модель требовала существенных инвестиций, планы по масштабированию в другие города так и не были реализованы, продолжает Гишко. При этом у компании «2 Берега» не было активов в Москве — это шанс выйти на московский рынок dark kitchens.

Сервис из Санкт-Петербурга «2 Берега» доставляет пиццу, роллы, пироги и развивает собственную сетью dark kitchen. Компания также работает в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске и Великом Новгороде.

О планах VK и «Сбера» продать «Кухню на районе» стало известно в марте. Среди потенциальных покупателей ранее назывался «Яндекс».

«Кухня на районе» появилась в 2017 году. В 2020 году владельцем доли в 80,19% в сервисе стало «О2О-холдинг». На данный момент предприятию принадлежит доля в 84%. 2020 год «Кухня на районе» отработала с чистым убытком в 1,27 млрд рублей.

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