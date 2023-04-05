Минфин сократит на 40% продажу самой популярной на Мосбирже валюты

Минфин принял решение сократить почти вдвое продажи самой популярной на Мосбирже валюты. В апреле реализация китайского юаня будет уменьшена на 37% – в марте он получил статус самой востребованной у российских трейдеров валюты.
О сокращении реализации китайских юаней говорится в сообщении Минфина. Продажи данной иностранной валюты будут уменьшены в рамках бюджетного правила, уточняется в документе.
С 7 апреля Минфин будет продавать юани на внутреннем рынке на сумму 3,7 млрд рублей в день. Итого в апреле будет реализовано китайской валюты на 74,6 млрд рублей, что на 37,7% меньше, чем в марте, когда юаней было продано на 119,8 млрд рублей.
В марте Минфин прогнозировал, что российский бюджет недополучит 132,1 млрд рублей доходов от продажи нефти и газа. Согласно апрельскому прогнозу, объем недополученных бюджетом нефтегазовых доходов составит 113 млрд рублей, что на 14% меньше мартовского прогноза.
Китайский юань по итогам марта стал самой популярной валютой на Мосбирже. Объем торгов долларом США на площадке составил $1,7 трлн, в то время как китайским юанем участники рынка наторговали на $2 трлн.
Фото на обложке: Oleg Elkov /
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