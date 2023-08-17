В школах Сальвадора ввели занятия по использованию биткоина

Сальвадор с 2021 года экспериментирует с биткоином на разных уровнях. Первая криптовалюта — уже несколько лет официальное платежное средство в стране. Следующим шагом интеграции биткоина в жизнь населения стали занятия по его использованию для школьников.
В школах Сальвадора появились занятия по использованию биткоина. На них 12-летних детей учат регистрировать криптокошельки и совершать транзакции. По словам организаторов, в будущем это поможет им найти работу в респектабельных компаниях по всему миру.
Криптообразованием занимаются две некоммерческие организации: Bitcoin Beach и My First Bitcoin. Оба проекта проводят занятия на базе обычных государственных школ в форме дополнительных уроков по пятницам. По словам представителей My First Bitcoin, курс по основам биткоина прошли уже 25 тыс. школьников.
Никто не учит нас обращаться с деньгами. Мы каждый день совершаем сделки, работаем за деньги, откладываем их, но никто нас этому не учит. Если вы хотите что-то изменить, люди и семьи должны знать о принципах работы системы.
По словам основателя Bitcoin Beach, школьники с энтузиазмом воспринимают новую технологию, несмотря на то, что у многих были предубеждения о том, что криптовалюты — это сложно.
Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.
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