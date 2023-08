В школах Сальвадора ввели занятия по использованию биткоина

В школах Сальвадора появились занятия по использованию биткоина. На них 12-летних детей учат регистрировать криптокошельки и совершать транзакции. По словам организаторов, в будущем это поможет им найти работу в респектабельных компаниях по всему миру.

Криптообразованием занимаются две некоммерческие организации: Bitcoin Beach и My First Bitcoin. Оба проекта проводят занятия на базе обычных государственных школ в форме дополнительных уроков по пятницам. По словам представителей My First Bitcoin, курс по основам биткоина прошли уже 25 тыс. школьников.

Никто не учит нас обращаться с деньгами. Мы каждый день совершаем сделки, работаем за деньги, откладываем их, но никто нас этому не учит. Если вы хотите что-то изменить, люди и семьи должны знать о принципах работы системы. Роман Мартинес, основатель Bitcoin Beach

По словам основателя Bitcoin Beach, школьники с энтузиазмом воспринимают новую технологию, несмотря на то, что у многих были предубеждения о том, что криптовалюты — это сложно.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.