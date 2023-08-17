Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В школах Сальвадора ввели занятия по использованию биткоина

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Сальвадор с 2021 года экспериментирует с биткоином на разных уровнях. Первая криптовалюта — уже несколько лет официальное платежное средство в стране. Следующим шагом интеграции биткоина в жизнь населения стали занятия по его использованию для школьников.

В школах Сальвадора ввели занятия по использованию биткоина

В школах Сальвадора появились занятия по использованию биткоина. На них 12-летних детей учат регистрировать криптокошельки и совершать транзакции. По словам организаторов, в будущем это поможет им найти работу в респектабельных компаниях по всему миру.

Криптообразованием занимаются две некоммерческие организации: Bitcoin Beach и My First Bitcoin. Оба проекта проводят занятия на базе обычных государственных школ в форме дополнительных уроков по пятницам. По словам представителей My First Bitcoin, курс по основам биткоина прошли уже 25 тыс. школьников.

Никто не учит нас обращаться с деньгами. Мы каждый день совершаем сделки, работаем за деньги, откладываем их, но никто нас этому не учит. Если вы хотите что-то изменить, люди и семьи должны знать о принципах работы системы.
Роман Мартинес, основатель Bitcoin Beach

По словам основателя Bitcoin Beach, школьники с энтузиазмом воспринимают новую технологию, несмотря на то, что у многих были предубеждения о том, что криптовалюты — это сложно. 

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес в Латинской Америке: полезные материалы о релокации, местных проектах и деловой среде региона
  2. 2 Дубай начнет выдавать субсидированные на 90% лицензии компаниям в сфере Web3 и ИИ
  3. 3 Что такое фарминг? Полный гайд
  4. 4 Во что инвестировать на рынке искусственного интеллекта в 2023 году
  5. 5 «Деньги — это внимание»: 5 актуальных направлений для стартапа
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2023

She Loves Tech

20 августа 2023

IT_ONE Cup. Базы данных

20 августа 2023

Субсидии российским промышленным организациям

Все ВОЗМОЖНОСТИ