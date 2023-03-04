Samsung продал почти 12 млн складных смартфонов в 2022 году

Общий объем поставок складных смартфонов в 2022 году составил 14,2 млн устройств. И компания Samsung стала явным лидером, отгрузив из них чуть менее 12 млн гаджетов. Прочие игроки рынка — Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi и Honor — за тот же период отгрузили менее 1 млн складных устройств.

Несмотря на снижение поставок в четвертом квартале 2022 года, рынок складных смартфонов находится в относительном здравии, особенно с учетом глобальных экономических проблемы в индустрии смартфонов в целом, пишет Gizmochina со ссылкой на отчет аналитической компании Canalys.

Заглядывая в будущее, эксперты оценивают потенциал рынка складных смартфонов очень высоко. По их предположениям, поставки в 2023 году удвоятся до 30 млн, из которых 15 млн придутся на долю Samsung (конкретно на Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4).

Складные смартфоны набирают популярность благодаря своему уникальному дизайну и инновационным функциям (в частности, вдвое большему экрану).

Поскольку все больше компаний выпускают складные модели телефонов и совершенствуют их дизайн, вполне вероятно, что в ближайшие годы они станут еще более популярными.

Сейчас кажется, что Samsung прочно удерживает рынок складных устройств, но компания явно ожидает роста конкуренции. По этой бренд намерен укрепить свои позиции за счет выпуска Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 в конце текущего года.

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