Samsung взял курс на воспитание «нового поколения женщин-лидеров»

Компания Samsung открыла в Индии магазин, весь персонал которого — исключительно женщины. В компании заявляют, что это своеобразный способ поздравить прекрасных дам с Международным женским днем, а также поддержать местную инициативу #PoweringDigitalIndia.

Новый магазин Samsung расположен в Ахмадабаде, пишет портал Gizmochina, и предлагает клиентам уникальный потребительский опыт в шоуруме, где консультируют и обслуживают клиентов только женщины.

Администратор, консультанты Samsung Experience и другие сотрудники магазина прошли обучение по экосистеме Samsung Galaxy, а также дополнительные специализированные тренинги, включая бухгалтерский учет, управление складом, сервисное обслуживание и т.п.

Решение об открытии такого магазина – естественный шаг для компании, которая запустила кампанию гендерной поддержки сотрудников «Женщины в Samsung Electronics» (Women In Samsung Electronics – WISE), чтобы помочь женщинам расти профессионально и лично.

Президент и генеральный директор Samsung Southwest Asia Кен Кан уверяет, что новый бутик полностью соответствует ключевым ценностям Samsung: компания всегда ставила во главу угла интересы людей, их совершенствование и процветание.

По словам Кана, Samsung сосредоточен на увеличении числа женщин в бизнесе и надеется воспитать новое поколение женщин-лидеров с помощью различных программ, ориентированных на гендерные аспекты.

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