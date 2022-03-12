Samsung взял курс на воспитание «нового поколения женщин-лидеров»

Компания Samsung
Новый магазин Samsung расположен в Ахмадабаде, пишет портал Gizmochina, и предлагает клиентам уникальный потребительский опыт в шоуруме, где консультируют и обслуживают клиентов только женщины.
Администратор, консультанты Samsung Experience и другие сотрудники магазина прошли обучение по экосистеме Samsung Galaxy, а также дополнительные специализированные тренинги, включая бухгалтерский учет, управление складом, сервисное обслуживание и т.п.
Президент и генеральный директор Samsung Southwest Asia Кен Кан уверяет, что новый бутик полностью соответствует ключевым ценностям Samsung: компания всегда ставила во главу угла интересы людей, их совершенствование и процветание.
По словам Кана, Samsung сосредоточен на увеличении числа женщин в бизнесе и надеется воспитать новое поколение женщин-лидеров с помощью различных программ, ориентированных на гендерные аспекты.
Фото на обложке: Valentyn Chernetskyi / Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно знать при запуске образовательного стартапа на индийском рынке
- 2 Куда идти стартапам в Индии
- 3 Как вести переговоры с индийскими партнерами: советы для предпринимателей
- 4 «Правила игры тут более понятны, чем в Китае». Восемь особенностей в работе с Индией
- 5 Однорукие роботы и прозрачные телевизоры: чем запомнится CES 2021
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022