68-летний египетский миллиардер дебютирует в роли диджея

68-летний владелец телекоммуникационного бизнеса и золотых приисков по всему миру Нагиб Савирис решил стать диджеем. В воскресенье он дебютирует в новой роли на вечеринке в одном из ночных клубов Каира.
Как передает Bloomberg, выступление Савириса анонсировал клуб The Museum из Замалека, богатого района Каира.
«Приготовьтесь к этой ночи, как н никакой другой», — сообщается в анонсе мероприятия Bibo’s Music Night.
Издание отмечает, что египетский магнат известен своей страстью к ночной жизни. Своими достижения на танцполе Савирис делится с 7,8 млн подписчиков в Twitter.
По информации Bloomberg, состояние Нагиба Савириса оценивается в $4,6 млрд. Ему принадлежит телекоммуникационная компания Orascom Telecom Media and Technology, которая является одной из крупнейших сетей на развивающихся рынках, включая Ирак, Бангладеш, КНДР и Египет.
Ранее египтянин владел долей в российской компании «ВымпелКом» (владелец бренда «Билайн»), пока в 2012 году не продал ее «Альфа-групп» за $4,1 млрд (по оценке Bloomberg). Большую часть средств Савирис инвестировал в золото — его холдинг La Mancha считается крупнейшим инвестором золотодобывающих компаний Endeavour Mining и Evolution Mining.
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