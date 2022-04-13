Google удалил мобильное приложение Сбербанка на Android из магазина Google Play

Google удалил мобильное приложение Сбербанка — «Сбербанк Онлайн» — на Android из магазина Google Play.
Накауне приложение также пропало из App Store. На платформе iOS оно недоступно для скачивания и обновления из-за санкций, сообщил ранее «Сбер».
В магазине приложений от Apple помимо «Сбербанк Онлайн» недоступны «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо», «Акционер Сбера».
Клиенты могут пользоваться веб-версией «Сбербанк Онлайн» — она адаптирована для мобильных устройств.
6 апреля Белый дом ввел полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка. Блокирующие финансовые санкции означают заморозку (полную блокировку) активов юридического лица, а также запрет на любое взаимодействие с ним.
В марте из App Store и Google Play начали исчезать приложения банков, которые попали под блокирующие санкции — например, пропал ВТБ.
Подобные меры предпринимает и китайская Huawei. 11 апреля компания удалила из своего магазина AppGallery приложения «Промсвязьбанка», «ВТБ Онлайн» и «Открытия», а 12 апреля компания отключила поддержку карт российской платежной системы «Мир».
Фото на обложке: Unsplash
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