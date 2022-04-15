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«Сбер» заморозил наем сотрудников на часть позиций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк перестал нанимать новых сотрудников на позиции, не связанные с IT и обеспечением работы сервисов. «Заморозка» затронула аналитиков, маркетинг, дизайнеров и позиции, связанные с продвижением продуктов и услуг группы Сбербанка.

«Сбер» заморозил наем сотрудников на часть позиций

Прекращение приема на работу новых сотрудников пока не затронуло IT-специалистов — в частности, нанимать сотрудников продолжают в «СберТехе», сообщает Forbes со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания в «СберТехе», глава подразделения Андрей Войнов сообщил сотрудникам, что отстоял перед топ-менеджерами Сбербанка возможность нанимать новых работников.

«"Сбер" продолжает привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов для клиентов. На эти сегменты бизнеса приходится свыше 60% сотрудников банка», — сообщил представитель банка на вопрос издания о приостановке найма в «Сбере».

Сбербанк — один из крупнейших работодателей в России. По данным из отчетности банка по МСФО, совокупное число сотрудников группы на конец прошлого года составляло 287 866 человек. 

После начала специальной военной операции России на Украине Сбербанк попал под санкции США, Великобритании и Канады. После этого цена расписок на акции «Сбера» на Лондонской бирже упала до 1 цента.

2 марта «Сбер» объявил об уходе с европейского рынка, а в начале апреля банк решил закрыть свой офиса в Лондоне из-за «трудностей, связанных с санкциями». 

В начале апреля США ужесточили ограничения для отечественного банковского сектора, Сбербанк в результате попал под блокирующие санкции.

Фото на обложке: Konstantin Lenkov / Shutterstock

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