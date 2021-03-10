«Сбер» обратился к Илону Маску, поддев Роскомнадзор

На фоне решения Роскомнадзора (РКН) о замедлении работы Twitter в стране с 10 марта, Сбербанк решил обратиться к американскому предпринимателю Илону Маску, усомнившись в успехе инициативы.

Илон Маск пока не ответил на вопрос «Сбера». Хотя предприниматель является активным пользователем Twitter и зачастую публикует там новости о результатах работы его автомобильной компании Tesla и космического проекта SpaceX. Именно об успехах последнего задает вопрос Сбербанк.

Вместе с тем, многие IT-эксперты отмечают, что запланированную блокировку соцсети можно обойти.

«Операторские сети очень разные. Поэтому нельзя применить универсальное правило вроде "Зажимаем трафик от твиттера до 512 килобит на IP-адрес за DPI", потому что за этим IP может быть сколько угодно клиентов, от одного (как это должно быть по схеме включения) до тысяч. В результате, у кого-то твиттер работает вообще без проблем, а у кого-то совсем не открывается», — отмечает технический директор Red Shield VPN Владислав Здольников в Twitter-канале IT и COMP.

Проблема доступа к Twitter может быть решена с помощью VPN, поясняют эксперты. По словам исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, за VPN придется платить, но он не только позволит обойти замедление, но и «спрячет трафик от слежки за абонентами, запущенной по пакету Яровой».

«Пользуйтесь VPN, он поможет вам избежать всяких там "замедлений"», — советует Здольников.

Сомнения в успехе Роскомнадзора усиливаются также потому, что в первые часы замедления Twitter перестали работать многие госсайты, включая сайт самого РКН.

В Сети пользователи предполагают, что это может быть связано с началом работ ведомства по блокировке соцсети, однако в Минцифры агентству «Москва» опровергли эту информацию.