«Сбер» показал прототип беспилотного «такси будущего»

Входящая в экосистему «Сбера» компания SberAutoTech показала прототип электромобиля «ФЛИП», который представляет собой автономное такси будущего без привычных элементов управления. В нём размещается до шести человек, им доступны виртуальный ассистент и сервисы из экосистемы «Сбера».
В основе электромобиля лежит платформа собственной разработки SberAutoTech, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Компоновка «ФЛИПа» позволяет использовать также газ и водород в качестве источника энергии, говорится в релизе «Сбера».
Разработчики уверяют, что компоновка позволяет заменить элементы питания за пять минут.
«Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта», — сообщили в SberAutoTech.
Габариты «ФЛИПа» сравнимы с размерами обычного легкового транспорта — 3,62 м на 1,95 м. Однако в электромобиле отсутствуют привычные системы управления, за счёт чего внутреннее пространство увеличилось на 40% — такси будущего сможет перевозить до шести пассажирам за раз.
«ФЛИП» позиционируется как полностью автономное и безопасное такси будущего, которое, в качестве альтернативы может заниматься и грузоперевозками. Электробеспилотник будет интегрирован в экосистему «Сбера»: пассажирам будут доступны навигация по сервису 2ГИС, музыка от СберЗвука и видео от онлайн-кинотеатра Okko.
Эксплуатация электромобиля будет доступна через специальное приложение с виртуальным ассистентом. Во «ФЛИП» встроена система распознавания лиц. Безопасность автономного движения обеспечивается за счет комплекса лидаров, радаров и камер, которые распознают пешеходов, препятствия, окружающие объекты. Технология позволяет электромобилю коммуницировать как с дорожной инфраструктурой, так и с другими «ФЛИПами».
Пока разработчики проводят доводочные тесты прототипа в соответствии с законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях. «ФЛИП» покажут 2–5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
На минувшей неделе «Сбер» запустил сервис«СберАвтоподписка», позволяющий физическим лицам брать в долгосрочную аренду автомобили.
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Фото: SberAutoTech
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