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«Сбер» начал кредитовать компании в юанях

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбер» приступил к выдаче корпоративных кредитов в юанях. Банк видит спрос на эту услугу.

«Сбер» начал кредитовать компании в юанях

«Мы сейчас уже начинаем кредитование юанях, и видим на это достаточно большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы готовы предоставлять. Это две таких основных крупных валюты, на которые мы сейчас делаем акцент», — сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин (цитата по РБК).

Специалисты «Сбера» также допускают размещение облигаций в юанях осенью-зимой этого года. По словам Ведяхина, до конца декабря «Сбер» может выпустить бумаги на сумму до 6 млрд рублей.

ВТБ, как сообщается, также планирует начать выдавать корпоративные кредиты в юанях до конца года.

Ранее находящийся под санкциями ВТБ перезапустил переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. Cбербанк с 7 июня прекратил расчеты в китайских юанях  для корпоративных клиентов. 

Фото на обложке: Unsplash

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