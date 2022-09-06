«Сбер» начал кредитовать компании в юанях

«Сбер» приступил к выдаче корпоративных кредитов в юанях. Банк видит спрос на эту услугу.

«Мы сейчас уже начинаем кредитование юанях, и видим на это достаточно большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы готовы предоставлять. Это две таких основных крупных валюты, на которые мы сейчас делаем акцент», — сообщил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин (цитата по РБК).

Специалисты «Сбера» также допускают размещение облигаций в юанях осенью-зимой этого года. По словам Ведяхина, до конца декабря «Сбер» может выпустить бумаги на сумму до 6 млрд рублей.

ВТБ, как сообщается, также планирует начать выдавать корпоративные кредиты в юанях до конца года.

Ранее находящийся под санкциями ВТБ перезапустил переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. Cбербанк с 7 июня прекратил расчеты в китайских юанях для корпоративных клиентов.

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