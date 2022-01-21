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«Сбер» заплатит 80 тысяч рублей тем, кто приведет в компанию Java-разработчиков

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» заплатит 80 тыс. рублей тем, кто приведет в компанию квалифицированных Java-разработчиков. По условиям новой реферальной программы, ее участниками могут стать и менеджеры по персоналу. Главное, чтобы кандидат соответствовал требованиям.

«Сбер» заплатит 80 тысяч рублей тем, кто приведет в компанию Java-разработчиков

О запуске реферальной программы по поиску Java-разработчиков сообщили в пресс-службе «Сбера».

Кандидат должен владеть навыками на уровне Middle или Senior и иметь опыт коммерческой разработки не менее 2 лет. Тех, кого рекомендуют «Сберу», должны знать об этом быть готовыми к работе в компании.

Если кандидат пройдет испытательный срок, то тому, кто его рекомендовал, а это может быть кто угодно, заплатят 80 тыс. рублей. Предлагать разработчиков могут и рекрутеры.

Программа «Сбера» действует только на вакансии в Москве, Петербурге и Новосибирске. Предложить кандидата можно по ссылке.

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Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

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