Сбербанк переведет 50% сотрудников на удаленку

Сбербанк с 17 января 2022 года переведет на удаленный формат работы 50% своих сотрудников. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на полях Гайдаровского форума.

«Очень заразная штука (новый штамм коронавируса «омикрон»). Мы с понедельника отправляем 50% на удаленку и все совещания переводим в виртуальный [режим]», — передает РБК слова Грефа.

Банк неоднократно отправлял своих сотрудников на удаленку из-за роста заболеваний коронавирусом в стране. Осенью 2021 года, во время второй волны, на удаленный формат перешли 70% сотрудников Сбербанка в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

В декабре 2021 года Греф заявил, что 30% сотрудников продолжат работать на удаленке. Такой подход практикуют и в других крупных банках. Как рассказали в «Альфа-банке» большинство сотрудников сегодня там работают попеременно, — и дома, и в офисах-коворкингах. Руководство банка рекомендовало перейти на удаленку всем, кто может выполнять работу дистанционно

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 января 2022 года поручил членам Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса подготовить дополнительные предложения по предотвращению распространения омикрон-штамма коронавируса в России.

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