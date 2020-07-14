Сбербанк начал проверку сотрудников после сообщений о домогательствах
Сбербанк объявил о начале внутренней проверки после сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — сказали в пресс-службе.
На время разбирательств Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников.
Ранее в Twitter появились сообщения от девушек, которые столкнулись с домогательствами. Некоторые из них указывали в том числе имена нескольких сотрудников банка.
Фото: Andrey_Popov / Shutterstock
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