Сбербанк начал проверку сотрудников после сообщений о домогательствах

«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — сказали в пресс-службе.