Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк начал проверку сотрудников после сообщений о домогательствах

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сбербанк объявил о начале внутренней проверки после сообщений пользователей Twitter о домогательствах со стороны сотрудников банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сбербанк начал проверку сотрудников после сообщений о домогательствах

«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — сказали в пресс-службе.

На время разбирательств Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников.

Ранее в Twitter появились сообщения от девушек, которые столкнулись с домогательствами. Некоторые из них указывали в том числе имена нескольких сотрудников банка.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма