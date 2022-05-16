Сбербанк покинул очередной топ-менеджер

Старший вице-президент Сбербанка, глава SberCIB Андрей Шеметов решил покинуть Сбербанк, узнал ТАСС. В банке подтвердили эту информацию, отметив, что Шеметов планирует сфокусироваться на собственных проектах.

Ранее компанию покинули несколько топ-менеджеров, в их числе зампред правления Лев Хасис и исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

По словам источника агентства на финансовом рынке, Шеметов находился в отпуске уже почти два месяца и все это время не был в банке. «Видимо, это уже давно принятое решение», — добавил собеседник издания.

Шеметов начал работать в Сбербанк в 2016 году с позиции заместителя председателя правления Московской биржи и был назначен ответственным за реализацию стратегии, развития продуктов и услуг для клиентов Sberbank CIB в России и за рубежом. До прихода в Sberbank CIB Шеметов занимал должность гендиректора инвестиционной компании «Атон».

После начала военной спецоперации России на Украине Сбербанк покинули несколько топ-менеджеров, в их числе заместитель председателя правления банка Лев Хасис, который отвечал за строительство и развитие экосистемы, а также исполнительный вице-президент и главных технический директор Давид Рафаловский.

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