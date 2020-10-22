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Сбербанк вложил 6 млн рублей в проект «Умный житель»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Дочерняя компания Сбербанка — «Цифровые технологии» — в конце сентября вложила 6 млн рублей в проект «Умный житель». Он связывает людей и управляющие компании (УК), позволяет автоматически собирать данные со счетчиков и оплачивать счета. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сбербанк вложил 6 млн рублей в проект «Умный житель»

«Цифровые технологии» получили 5% в проекте. 

Стартап «Умный житель» был запущен в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса по РСБУ за 2019 год составила 15,2 млн рублей, чистая прибыль— 8,9 млн рублей. В 2019 году компания приняла участие в акселераторе Сбербанка и 500 Startups.

Через мобильное приложение сервиса можно:

  • проводить онлайн-голосование жильцов,
  • общаться с управляющими компаниями,
  • заказывать услуги по дому,
  • отгружать информацию из умных счетчиков,
  • проводить оплату,
  • передавать данные УК.

Услуги «Умного жителя» оплачивают сами управляющие компании. Сумма составляет от 3 тысяч рублей в месяц (в зависимости от числа лицевых счетов).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Умный житель» было зарегистрировано в декабре 2016 года. Гендиректор — Контантин Попов. 35,15% компании принадлежат Сергею Игошину, 23,75% — у Юрия Иващенко, еще 23,75% — у Романа Кувычкина. 12,35% владеет Михаил Шошин.

Фото: zhu difeng / Shutterstock

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