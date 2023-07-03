Эти датчики выявляют лесные пожары до их возникновения

В пожароопасных регионах США и Канады тестируют датчики, которые «чувствуют запах» приближающегося пожара. В отличие от дронов и других средств видеонаблюдения, они могут заранее уведомить об опасности. Так, в одном из испытаний пожарные узнали о возгорании за 37 минут до того, как в службу спасения поступил первый звонок.

Программой занимаются Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security) и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management Agency). Ее запустили после успешного пятилетнего тестирования сенсоров, обнаруживающих наводнения.

Датчики улавливают летучие органические соединения и газы, такие как диоксид углерода, оксид азота, диоксиды серы и твердые частицы, рассказывает Джефф Бут, который руководит Центром датчиков и платформ (Sensors and Platforms Technology Center) при подразделении Научно-технического управления (Science and Technology Directorate) Министерства внутренней безопасности США.

Полевые испытания только начались, но пока технология кажется многообещающей, говорит Бут.

Сейчас датчики от двух поставщиков тестируют как в реальных условиях, так и во время контролируемых пожаров. Их разместили в Вирджинии, Орегоне, Вашингтоне, Калифорнии и Канаде.

Одна из целей программы — протестировать технологию в различных погодных условиях на границах между городами и дикой природой.

Лесные пожары — серьезная проблема для США, где, по данным Министерства внутренней безопасности, вспыхивает 60 тыс. лесных пожаров в год.

Как это работает

Система использует сеть стационарных датчиков — их можно разместить на столбах линии электропередач или светофорах, откуда они будут выявлять первые признаки возгорания, рассказывает Абхишек Мотайед, CEO N5 Sensors, одного из поставщиков программы. При их обнаружении датчик отправляет email или текстовое уведомление.

«Эти системы не используют камеры и могут работать в любых условиях, например когда идет ливень или когда дым от пожара блокирует видимость камер», — утверждает Мотайед.

Фото в тексте: N5 Sensors

Чтобы точно прогнозировать возгорание, датчики учитывают различные факторы, в том числе наличие в воздухе определенных химических веществ, дыма и твердых частиц. Затем данные с нескольких датчиков собирают, чтобы отслеживать распространение огня.

По словам Мотайеда, в будущем компания может предложить датчики для обнаружения химической опасности, например разлива химикатов.

В числе клиентов N5 Sensors — коммунальные службы, местные правительства, фермеры, владельцы ранчо и даже винодельни. Датчики стоят $2-2,5 тыс., постоянный мониторинг оплачивается дополнительно.

Недостатки технологии

К ним относится частые ложные срабатывания, но в Министерстве внутренней безопасности США утверждают, что пытаются это исправить.

Помимо этого, чтобы установить сенсоры, требуется человеческая сила или современные технологии, такие как автономные вертолеты, говорится в прошлогоднем академическом обзоре. Это серьезная проблема, особенно для отдаленных и обширных территорий с неблагоприятными погодными условиями.

Дальнейшие планы

В будущем датчики для обнаружения пожаров и затоплений могут встроить в навигационную систему автомобиля и даже в наручные часы, превратив человека в «мобильный датчик».

«Заглянем, к примеру, на 10 лет вперед, — говорит Бут. — Если их [датчики] уменьшить — это мы можем сделать — и поместить в дверной звонок и домашнюю камеру видеонаблюдения, то ваша страховая компания, вероятно, предоставит вам скидку».

Бут считает, что с такой сетью люди смогли бы гораздо лучше определять вероятность возникновения пожара.

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Фото на обложке: N5 Sensors