В Авито появилась возможность создавать объявления по фотографии — ИИ определяет характеристики и стоимость товара

Авито запустил функцию «Разберём гардероб», которая автоматически создаёт объявления о продаже одежды по фотографии, говорится в сообщении компании. Во время раннего тестирования пользователи опубликовали с её помощью более 100 тыс. объявлений, причём примерно в половине случаев не изменили ни одного параметра, предложенного нейросетью. В компании рассчитывают, что к 2030 году больше половины объявлений о продаже одежды и обуви будут создаваться по фотографии.

ИИ начал создавать объявление по одной фотографии

По данным Авито, это первый на российском рынке классифайдов инструмент, который позволяет искусственному интеллекту самостоятельно создавать объявление о продаже одежды по фотографии.

Раньше пользователь сначала вручную заполнял информацию о товаре, а нейросеть помогала только составить описание. Теперь достаточно загрузить фотографию: мультимодальная модель A-Vision анализирует изображение и автоматически формирует основные данные о товаре:

определяет категорию;

распознаёт характеристики;

придумывает название;

создаёт описание объявления.

К 2030 году ИИ будет создавать больше половины объявлений

Раньше пользователю нужно было вручную заполнить характеристики товара на нескольких этапах создания объявления. Теперь после загрузки фотографии сервис сразу формирует готовую карточку, которую остаётся только проверить и при необходимости отредактировать перед публикацией.

По данным Авито, благодаря новой функции количество шагов при создании объявления со смартфона сократилось примерно на 40%. Кроме того, встроенная ИИ-система анализирует стоимость похожих товаров на платформе и предлагает рекомендованную цену.

«Раньше ИИ подключался на отдельном этапе и составлял описание по уже заполненным данным. Теперь модель работает непосредственно с изображением и сама формирует основные параметры объявления. Наша задача — сделать так, чтобы для начала продажи пользователю было достаточно фотографии. Мы ожидаем, что к 2030 году таким способом будет публиковаться больше половины объявлений по продаже одежды и обуви», — рассказал директор бизнес-направления Lifestyle компании «Авито» Алексей Гевлич.

Авито дообучил нейросеть на фотографиях частных продавцов

Для запуска новой функции команда Авито дообучила мультимодальную модель A-Vision с помощью LoRA-адаптеров — метода, который позволяет адаптировать большую модель под конкретную задачу без полного переобучения.

Модель специально адаптировали к фотографиям частных продавцов. Она способна анализировать снимки, сделанные при бытовом освещении, на разном фоне, на полу, диване или вешалке. По фотографии со смартфона A-Vision определяет тип вещи, бренд, цвет, материал, размер и состояние товара.

Функция пока работает только для одежды

«Разберём гардероб» ориентирован на частных продавцов и доступен в мобильном приложении Авито в разделе «Мои объявления» во вкладке «Можно продать». На первом этапе функция поддерживает товары из категорий взрослой и детской одежды.

В дальнейшем компания планирует расширять список категорий, для которых будет доступен новый сценарий создания объявлений.