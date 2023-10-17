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Четыре главных тренда рынка недвижимости в 2023 году

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Алсу Галлямова
Алсу Галлямова

Основатель и управляющий партнер проекта МФУОК «Самолет Плюс»

Денис Кумакшев

По официальным данным, с января по август 2023-го в эксплуатацию было введено 70 млн кв. м жилья, а по планам до конца года — ввести более 103 млн квадратов. Несмотря на повышение ключевой ставки и вопреки прогнозам, спрос на квартиры в России растет, и количество сделок с первичной недвижимостью в городах-миллионниках увеличилось. 

Алсу Галлямова — основатель и управляющий партнер проекта МФУОК «Самолет Плюс», сооснователь федерального агентства недвижимости «Перспектива24», создатель бренда Zoltor — рассмотрела основные тенденции строительного рынка.

Четыре главных тренда рынка недвижимости в 2023 году

 Содержание:

Сокращение площади квартир

За последние три года средняя площадь квартир в российских новостройках сократилась на 0,83 кв. м. 


Хотя тренд на сокращение площади не новый, эта тенденция нарастает, что обусловлено рядом причин. Вот только некоторые из них:

  • экономические причины. Застройщики стремятся снизить свои затраты на строительство и оптимизировать прибыль. Уменьшение площади квартир позволяет сэкономить на строительных материалах и рабочей силе, что в итоге снижает стоимость проекта;
  • рост цен на недвижимость. Стоимость жилья повышается и многие покупатели испытывают трудности с его приобретением. Застройщики, в свою очередь, предлагают более компактные квартиры с доступным чеком, чтобы удовлетворить спрос;
  • демографические изменения. Многие молодые люди предпочитают жить в одиночку или с партнером, а не создавать семью. Это способствует росту спроса на небольшие квартиры;
  • урбанизация. Стремительный рост городов ведет к тому, что площадь под строительство жилья сокращается. Застройщики вынуждены строить компактные квартиры, чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство;
  • изменение предпочтений потребителей. Набирает популярность минимализм. Многие люди выбирают небольшие квартиры еще и потому, что в них легче поддерживать порядок.

Эти тенденции сохранятся, поскольку застройщикам необходимо адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и предпочтениям потребителей.

Рост доли ИЖС и усиление роли частного застройщика


В последние годы доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по сравнению с многоквартирными домами (МКД) увеличивается. Этот тренд усиливает роль частных застройщиков в сегменте, он набирает обороты по следующим причинам:

  • изменение предпочтений потребителей. Люди стали чаще выбирать частные дома вместо квартир в многоэтажных домах, потому что стремятся к комфорту и экологически чистому жилью. Эти тенденции особенно усилились после пандемии, так как многие стали больше ценить возможность иметь собственный участок и избегать скопления людей. На важность этого фактора указывает всплеск ИЖС в постпандемийные 2021–2022 годы, когда ежегодный рост составлял 16%–23%;
  • развитие ипотечного кредитования. Благодаря снижению ставок по ипотеке, приобретение жилья на ИЖС стало доступнее;
  • улучшение транспортной инфраструктуры. Развитие дорожной сети и общественного транспорта позволяет людям жить в частных домах за городом, не теряя связи с городской инфраструктурой;
  • государственная поддержка. Власти стимулируют развитие ИЖС, предоставляя налоговые льготы и субсидии, а также упрощая процедуру получения разрешений на строительство.

В связи с этими факторами рост ИЖС по сравнению с МКД продолжится, а роль частных застройщиков усилится. Частные застройщики, в отличие от крупных девелоперов, более гибкие и могут предложить индивидуальные решения для своих клиентов. Благодаря этому они смогут активнее формировать инфраструктуру и экономику сегмента ИЖС.

Энергоэффективные дома

В последние годы в мире и в частности в России наблюдается рост интереса к строительству энергоэффективных «зеленых домов». В 2018–2019 годах зеленое строительство в нашей стране только набирало обороты, а в 2020–2022-м прирост таких домов происходил ежегодно по 12–16%. Цикл от планирования до начала строительства занимает примерно от двух до трех лет, поэтому в будущем мы увидим еще большее количество зеленых новостроек.


Развитию этого направления в строительной отрасли способствуют такие факторы:

  • экологический тренд. Во всем мире активно продвигается идея устойчивого развития и заботы об окружающей среде: строительство зеленых домов вписывается в мировую концепцию сохранения природных ресурсов и снижения вредного воздействия на экосистему. Россия не стоит в стороне от этого процесса;
  • экономическая выгода. Строительство и эксплуатация энергоэффективных домов позволяют значительно сократить затраты на отопление, водоснабжение и электроэнергию. В долгосрочной перспективе это делает такие объекты недвижимости более привлекательными для покупателей и инвесторов;
  • государственная поддержка. Российское правительство активно поддерживает идею строительства энергоэффективных и экологичных домов, предоставляя различные субсидии, налоговые льготы и кредитные программы для разработчиков и потребителей. Летом 2023-го запуск зеленой ипотеки поддержал Минэкономразвития и Банк России. Все это стимулирует предприятия и частных застройщиков к внедрению новых технологий и материалов;
  • развитие технологий. Современные технологии и материалы позволяют строить дома с более высокой степенью энергоэффективности, что снижает эксплуатационные расходы и улучшает комфорт проживания. Внедрение инноваций в строительство открывает новые возможности для реализации проектов «зеленой» недвижимости;
  • социальный фактор. Все больше людей осознают важность сохранения окружающей среды и стремятся сделать вклад в борьбу с климатическими изменениями. Спрос на зеленую недвижимость стабильно растет, что ускоряет темпы строительства таких объектов.

Умные города

Рейтинг умных городов отражает индекс цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» и ежегодно составляется Минстроем РФ на основе оценок по 120-бальной шкале по 47 параметрам.

Несмотря на то что рейтинг мегаполисов традиционно возглавляет Москва, в топ-5 регулярно появляются новые города. При этом мы можем видеть, что индекс IQ среди остальных городов достаточно высокий — приближается к 120 баллам.

Топ-5 развития и цифровой трансформации городов по итогам 2022 года:


Тренды на инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, цифровизация ЖКХ, а также инфраструктурные изменения тоже влияют на развитие рынка недвижимости.

Города с высоким IQ привлекают инвестиции, создают благоприятные условия для развития бизнеса и комфортного проживания людей. В результате там растет спрос на недвижимость, а рынок претерпевает изменения и преобразования.

Одна из особенностей рынка недвижимости умного города — наличие инновационных технологий, которые не только повышают качество жизни, но и определяют новые тренды и ожидания покупателей.

В таких городах активно строятся жилые комплексы с применением интеллектуальных систем управления, современных систем безопасности и экологических технологий. Такие объекты недвижимости становятся предметом повышенного спроса и обладают более высокой стоимостью по сравнению с традиционными жилыми зданиями.

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Кроме того, умные города стремятся быть экологичными и устойчивыми к изменениям климата. В результате на рынке недвижимости появляется все больше объектов с использованием зеленых технологий, таких как солнечные панели, системы управления энергопотреблением и зеленые зоны.

Покупатели недвижимости уже оценили такие объекты и готовы вложиться в экологически чистые и энергоэффективные квартиры или дома.

На рынке недвижимости умных городов также можно наблюдать увеличение спроса на коммерческую недвижимость, особенно в сфере ИТ и высоких технологий. Ведь благодаря развитию инфраструктуры и доступу к высокоскоростному интернету эти города становятся привлекательными для размещения офисов и научно-исследовательских центров крупных компаний.

В связи с этим рынок недвижимости умного города становится более разнообразным: появляется больше арендных предложений для студентов и специалистов из других регионов, возрастает количество коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Отмечу, что все перечисленные особенности делают рынок недвижимости умного города привлекательным для инвестиций и обещают стабильное развитие в будущем, а тренд на повышение IQ городов становится устойчивым.

Таким образом, сокращение площади квартир, рост доли ИЖС и усиление роли частного застройщика, а также спрос на энергоэффективные дома и растущий интерес к жизни в умных городах будут основными тенденциями, определяющими развитие отечественного рынка недвижимости в ближайшее время.

Фото на обложке: ronstik/Shutterstock

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