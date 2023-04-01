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Сбербанк повысил комиссии для магазинов за платежи по QR-кодам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сбербанк с 1 апреля повысил комиссии для магазинов за платежи по QR-кодам. Теперь они составляют от 1,25% до 2,5% и приравнены к тарифам торгового эквайринга, то есть оплате по картам.

Сбербанк повысил комиссии для магазинов за платежи по QR-кодам

С 1 апреля Сбербанк повысил комиссии для магазинов за прием оплаты по QR-коду. Размер комиссии составит от 1,25% до 2,5% в зависимости от категории магазина и его оборота. Таким образом, Сбербанк приравнял размер комиссии по QR-платежам к тарифам торгового эквайринга, то есть оплатам по банковской карте.

Эксперты отметили, что за счет комиссий банки финансируют кэшбэк – если финансирования от этой статьи не хватает, то кредитные организации берут деньги для выплаты кэшбэка из других источников.

Сбербанк ввел опцию оплаты в магазинах по QR-кодам в 2019 году. Тарифы на такой тип оплаты были гораздо ниже, чем на традиционный торговый эквайринг.

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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